Falsche Polizisten treiben in Linz ihr Unwesen

In der Stadt Linz versuchen derzeit unbekannte männliche Täter durch Vorspiegelung falscher Tatsachen ihren Opfern Bargeld heraus zu locken. Dazu rufen sie bei ihnen an und geben sich als Polizisten aus. Sie geben an, dass ein nahestehender Angehöriger in einen Verkehrsunfall verwickelt war bei dem dieser schwer verletzt wurde.