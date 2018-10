77-jähriges Unfallopfer einfach liegen gelassen

Ein 77-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr mit seinem Motorroller auf der Salzburger Gemeindestraße in Lambach aus Richtung Schwanenstadt kommend in Richtung Lambach. Auf Höhe der Robert Sitter Straße missachtete laut seinen Angaben ein Pkw-Lenker die Haltelinie und bog unmittelbar vor ihm nach links in die Salzburger Straße ein. Der Lenker des Motorrollers konnte gerade noch ausweichen, kam aber auf der nassen Fahrbahn zu Sturz. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.