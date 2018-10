Besachwaltet: Sextäter bleibt U-Haft erspart!

Jener besachwaltete Sexstrolch (33), der am 16. September in einer Unterführung in Leonding eine 14-Jährige gegen die Wand gedrückt, im Intimbereich begrapscht und zum Geschlechtsverkehr aufgefordert haben soll, befindet sich auf freiem Fuß. Das Landesgericht Linz lehnt einen Antrag auf Untersuchungshaft ab.