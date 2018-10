The Rasmus: Düstere Sounds, sonniges Leben

Ein Song ist aber ohnehin wie eine Polaroid-Aufnahme. Er kann, wenn er persönlich verfasst ist, nur den jeweils gegenwärtigen Zustand deines Lebens ablichten.

Das stimmt. Alben entstehen oft in sonderbarer Art und Weise. Manchmal sitzt du an einem Wochenende einfach so rum, hast eine Idee und beschließt, dass du ein Konzeptalbum daraus kreieren willst. Ich hatte immer die Vorstellungskraft eines Kindes, was mich noch heute fasziniert und das Songschreiben erleichtert. Wenn man älter wird, wird man meist realistischer und kalkulierter und man verliert viel zu schnell die Freude an vielen Dingen. Ich habe auf „Dark Matters“ auch Songs über dieses Kind geschrieben, dem genau das widerfahren ist. Ich erschuf eine Welt rund um einen Typen, bei dem zurückgeschaut wird, wie er als Kind war, wie er sich in der Schule verhielt und von anderen behandelt wurde. Wie wuchs er auf, wie war seine Familie? Ich erschuf eine ganze Welt und erst dann schrieben wir die Musik drumherum. Im Song „Wonderman“ etwa erschafft er sich sein Superhelden-Alter-Ego, mit dem er aus der harschen Realität fliehen kann, um sich stärker zu fühlen. All diese Texte und Konzepte kommen am Ende wieder auf mich selbst zurück, denn genauso fühlte ich mich oft als 16-Jähriger in der Schule.