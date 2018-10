Element Of Crime haben nach neuen Songs geangelt

Die Frage, was Element Of Crime ins Studio bringt, ist wiederum einfach zu beantworten. „Früher haben wir immer gesagt: Keine neuen Songs, bevor die alten nicht aufgebraucht sind“, lachte Regener. „Da ist natürlich was dran.“ Also toure man durch die Städte, bis wieder die Lust nach Neuem entsteht. „Es kommt ja der Punkt, an dem man denkt: Wir sollten schon kucken, dass das jetzt keine Golden-Oldies-Veranstaltung wird“, verwies er auf den möglichen Best-Of-Charakter von Gigs. „Das wollen wir nicht, dann wird man zum Museumswärter der eigenen Vergangenheit, das wäre doof. Auch doof ist aber der Impuls, sich neu erfinden zu müssen. Das ist normalerweise Ausdruck einer Krise.“