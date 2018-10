Gefährlicher Brand im Elisabethinen-Spital Linz

Einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr gab es am Sonntagabend im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz. Die automatische Brandmeldeanlage hatte Alarm geschlagen. In einem Technikraum im zweiten Untergeschoß war kurz vor 21 Uhr eine elektrische Pumpe in Brand geraten. Der Brand griff auf mehrere angeschlossene Leitungen über, giftige Rauchgase breiteten sich aus. Mit schwerem Atemschutz ausgerüsteten Feuerwehrleuten gelang es schließlich, die Flammen zu löschen. Parallel dazu wurden die zehn darüber liegenden oberirdischen Geschoße, in denen sich Patienten, Personal und Ordensschwestern aufgehalten hatten, fortlaufend kontrolliert.