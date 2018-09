Mutter bekam Gerichtsvorladung für toten Sohn!

Ihr 19-jähriger Sohn war am 7. Juli 2017 gestorben, unter Drogeneinfluss an Erbrochenem erstickt. Sein Tod sorgte für Schlagzeilen, denn zwei „Freunde“ versuchten, die Mutter zu erpressen, forderten 500 Euro, damit sie den Leichen-Fundort auf einem Dachboden in Linz-Urfahr bekannt geben - wir berichteten damals.