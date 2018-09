Facebook, Instagram und Google zu Besuch in Wien

Das Digitalisierung aus allen Perspektiven beleuchten: Das war das Ziel der zweiten „Darwin’s Circle“-Konferenz, die am 27. September im Wiener Haus der Industrie abgehalten wurde. Führungskräfte von Giganten wie Facebook, Instagram, Microsoft und Google gaben sich die Türklinke in die Hand und teilten ihr Wissen, ihre Einblicke und ihre Prognosen. Was die Digitalisierung mit unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft, unserer Freizeitgestaltung und unseren Berufen macht, all diese großen Fragen wurden auf der Bühne diskutiert.