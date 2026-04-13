„Nächstes Jahr werde ich Deutsch sprechen“

Wien-Tage als Lohn

Die ÖTV-Kolleginnen, von denen die zweite Garde ja nun mit Österreich in die Europa/Afrika-Gruppe III abstürzte, will sie unterstützen: „Als ich mit 16 auf die Tour kam, hatte ich keinen, der mir Tipps gab. Ich habe Erfahrung und will helfen, wir haben viele aufstrebende Spielerinnen“, so Potapova, die auch ein Versprechen abgab: „Wenn ich 2027 zurück nach Linz komme, werde ich Deutsch sprechen!“