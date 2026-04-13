Fußball-Beauty Lehmann turtelt mit ihrem Herzbuben

„Love is in the air“ (Liebe ist in der Luft). Diese Bildunterschrift trägt der neueste Instagram-Beitrag von Leicester-Kickerin Alisha Lehmann. Er zeigt die Schweizerin turtelnd mit ihrem Herzbuben, dem englischen Fußballer und Reality-Star Montel McKenzie.
Im Jänner hatte Lehmann ihre Beziehung zu dem Engländer öffentlich gemacht, seither taucht der 28-Jährige immer wieder auf dem Instagram-Account der Schweizer Teamspielerin auf.
So auch in der Bilderserie, die Lehmann am Sonntag veröffentlicht hatte. Die Fans der 27-Jährigen, die Anfang des Jahres von Como zu Leicester City gewechselt waren, dürften sich für die 27-Jährige freuen, knapp 250.000 Likes sammelte der Post in 13 Stunden.
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