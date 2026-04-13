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„Love is in the air“

Fußball-Beauty Lehmann turtelt mit ihrem Herzbuben

Fußball International
13.04.2026 08:15
Auf Wolke sieben: Alisha Lehmann und ihr Freund Montel McKenzie
Auf Wolke sieben: Alisha Lehmann und ihr Freund Montel McKenzie(Bild: Instagram/alishalehmann7)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Love is in the air“ (Liebe ist in der Luft). Diese Bildunterschrift trägt der neueste Instagram-Beitrag von Leicester-Kickerin Alisha Lehmann. Er zeigt die Schweizerin turtelnd mit ihrem Herzbuben, dem englischen Fußballer und Reality-Star Montel McKenzie. 

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Im Jänner hatte Lehmann ihre Beziehung zu dem Engländer öffentlich gemacht, seither taucht der 28-Jährige immer wieder auf dem Instagram-Account der Schweizer Teamspielerin auf. 

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So auch in der Bilderserie, die Lehmann am Sonntag veröffentlicht hatte. Die Fans der 27-Jährigen, die Anfang des Jahres von Como zu Leicester City gewechselt waren, dürften sich für die 27-Jährige freuen, knapp 250.000 Likes sammelte der Post in 13 Stunden.

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