„Unfair“: Legende schimpft über Aus von Sohn in F1

Bei Papa Mick sitzt der Stachel auch knapp zwei Jahre später noch tief. „Ich finde, das war unfair. Das war es von Anfang an“, schimpfte der fünffache Motorrad-Weltmeister. „Mein Sohn hatte einen langfristigen Vertrag, er ist der erste Juniorfahrer bei Alpine gewesen. Es war klar, aus Gründen, die ich nicht sagen kann, dass man eine andere Richtung eingeschlagen hat. Und das war’s.“