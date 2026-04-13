Ehemaliger NFL-Profi (30) stirbt bei Autounfall

Payton-Jones spielte fünf Jahre in der höchsten amerikanischen Football-Liga, der NFL. Zwischen 2018 und 2022 war er für verschiedene Teams aktiv, darunter die Detroit Lions, Tennessee Titans, Minnesota Vikings und die Las Vegas Raiders. Insgesamt kam der Defensivspieler in seiner NFL-Laufbahn auf 29 Einsätze. Dabei gelangen ihm 48 Tackles.