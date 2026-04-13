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Tragödie in Florida

Ehemaliger NFL-Profi (30) stirbt bei Autounfall

US-Sport
13.04.2026 08:39
Chris Payton-Jones wurde nur 30 Jahre alt.
Chris Payton-Jones wurde nur 30 Jahre alt.(Bild: X/CoachRoseIvey)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die NFL (National Football League) trauert um Chris Payton-Jones. Der ehemalige Profi der Detroit Lions, Arizona Cardinals, Minnesota Vikings, Tennessee Titans und Las Vegas Raiders ist am Samstag bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der US-Amerikaner wurde nur 30 Jahre alt ...

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Laut „News 4 Jacksonville“ war Payton-Jones mit seiner Limousine in Gainesville unterwegs, als er frontal mit einem Pickup-Truck zusammenstieß. Der Cornerback der University of Nebraska verstarb noch an der Unfallstelle, die drei Insassen des Pickups erlitten leichte Verletzungen, heißt es aus Florida. 

Payton-Jones spielte fünf Jahre in der höchsten amerikanischen Football-Liga, der NFL. Zwischen 2018 und 2022 war er für verschiedene Teams aktiv, darunter die Detroit Lions, Tennessee Titans, Minnesota Vikings und die Las Vegas Raiders. Insgesamt kam der Defensivspieler in seiner NFL-Laufbahn auf 29 Einsätze. Dabei gelangen ihm 48 Tackles.

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