Pöltl jubelt! Toronto ist zurück in den Play-offs

In der ersten Play-off-Runde geht es für Toronto nun gegen die im NBA-Osten viertplatzierten Cleveland Cavaliers. Die Raptors haben früh im Grunddurchgang – Ende Oktober und im November – alle drei Duelle mit der Franchise aus Ohio gewonnen. Die „Cavs“ werden von Donovan Mitchell und dem vor der Trade-Deadline im Februar verpflichteten James Harden angeführt. Der deutsche Welt- und Europameister Dennis Schröder zählt ebenfalls zum Kader. Der Play-off-Auftakt erfolgt am Samstag. Die ersten zwei Spiele der „best of seven“-Serie steigen für die Raptors auswärts am Eriesee.