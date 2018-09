Perfektes Gewächshaus in Form einer Kuppel

„Die Idee kam von Petra Buhl. Sie benötigte ein robustes und effektives Gewächshaus auf ihrem Hof“, sagt Designerin Sophie Birkmayer. Das Problem des Vogelsanghofs in Leogang ist seine exponierte Lage auf der Nordseite. Bei Stürmen ziehen starke Windböen durch das Tal, im Winter setzen Schneeverwehungen den Gewächshäusern zu und nicht zuletzt die geringe Sonneneinstrahlung machen den Anbau schwierig. Die beiden Designer Sophie Birkmayer und Tammo Claassen von der Firma „DO!lab“ nahmen die Herausforderung an. Herausgekommen ist der „Smarte BioGeoDome“, eine Kuppel. Sie wurde so entwickelt, dass auch Laien und Kinder diese aufbauen können. „Man benötigt nur einfaches Werkzeug dafür“, sagt Claassen. Der Beweis dafür wurde schnell geliefert. In Leogang arbeiteten Kinder der Vogelsangschule Saalfelden drei Tage lang an dem Projekt. „Einfach super“, ist von ihnen zu hören.