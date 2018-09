Heißer Handy-Herbst: Die Smartphone-Neuheiten

Und am 16. Oktober will Huawei mit der Vorstellung des neuen Mate 20 Pro bereits die nächste Attacke gegen Samsung und Apple reiten. Viel ist über das voraussichtlich 6,9 Zoll große „Phablet“ bislang nicht bekannt, außer, dass es als erstes mit dem hauseigenen neuen Kirin-980-Prozessor ausgestattet sein und in puncto künstliche Intelligenz Maßstäbe setzen soll.