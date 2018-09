Leichtes Spiel für Einbrecher

„Hinweise auf verdächtige Beobachtungen haben schon oft auf die richtige Spur geführt“, so Brigadier Omar Haijawi-Pirchner. Denn die Polizei könne nicht überall sein. Der Leiter des Landeskriminalamts verrät, was Hausbesitzer selbst tun können: „Leitern und Kisten, die als Aufstiegshilfe dienen können, wegsperren. Lichtquellen mit Zeitschaltuhren sorgen auch bei Abwesenheit für Beleuchtung in Zimmern.“ Ratschläge zu Sicherheitsschlössern oder Alarmanlagen gibt es beim kriminalpolizeilichen Beratungsdienst - kostenlos!