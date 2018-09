Rätsel um Tod einer Seniorin nach Einbruch

Unfall, natürlicher Tod oder doch ein übersehener Mord durch Einbrecher? Das Ableben einer 84-jährigen Innviertlerin gibt Rätsel auf. Die Frau wurde in ihrem Haus in Altheim leblos im Wohnzimmer liegend aufgefunden - an den Türen fanden sich Einbruchsspuren! Bei der Obduktion konnte nicht eindeutig geklärt werden, was die Ursache für den Tod der Dame war, die Ermittlungen laufen.