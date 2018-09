Italiener in Tirol mit 63 kg Steinpilzen erwischt

Unglaublich! Auf der Brennerstraße bei Steinach (Bezirk Innsbruck Land) wurden am Donnerstag zwei italienische Fahrzeuge aufgehalten, die in Summe 63 (!) Kilogramm Steinpilze im Kofferraum geladen hatten. Die Pilze hatten sie zuvor in einem Seitental des Wipptales in Schmirn (Bezirk Innsbruck Land) gesammelt.