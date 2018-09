„Devil May Cry 5“: Trailer zeigt Dante in Aktion

Publisher Capcom hat einen neuen Trailer zu seinem am 8. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinenden Hack‘n‘Slash „Devil May Cry 5“ veröffentlicht. Darin ist erstmals auch ein guter alter Bekannter in Aktion zu sehen: Dante. Der legendäre Dämonenjäger schließt sich im jüngsten Teil der populären Serie mit seinem Kollegen Nero und der Waffenkünstlerin Nico zusammen, „um ihre Dämonenbekämpfungstechniken zu neuen Höhen zu führen“, wie Capcom verspricht. Ebenfalls mit von der Partie: Schwert „Rebellion“, die Pistolen „Ebony“ und „Ivory“ sowie ein ziemlich gefährliches Motorrad.