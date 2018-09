Alarmierendes Testergebnis bei Blondierungen

Bleichmittel strapazieren die Haare

Bleichmittel haben in reiner Form schwere Nebenwirkungen. Wasserstoffperoxid beispielsweise ist in Reinform giftig, weshalb es in Haarprodukten nur in einer maximalen Konzentration von 12 Prozent enthalten sein darf. In Produkten für den Heimgebrauch sind die Mengen in der Regel deutlich geringer. Trotzdem zerstört es die natürlichen Farbpigmente, macht das Haar rauer und spröder und die Widerstandsfähigkeit und die Reißfestigkeit werden geringer. Viele Friseure empfehlen daher bei langen Haaren Strähnchen, anstatt den ganzen Schopf zu blondieren.