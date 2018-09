Brand: Frau bewusstlos, zwei Katzen verbrannt!

Eine 46-jährige Frau ist am Mittwoch von Feuerwehrleuten bewusstlos in einer brennenden Wohnung in Innsbruck gefunden worden. Sie wurde sofort ins Freie gebracht und war nach kurzer Zeit wieder ansprechbar, musste aber mit Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden, berichtete die Polizei.