Arbeitgeber und Gewerkschaft: Jetzt schon Streit!

„Vernünftige und seriöse Verhandlungen schwer vorstellbar"

Katzian spreche in einem Interview davon, dass er sich nicht mehr an eine gesamtwirtschaftliche Verantwortung gebunden fühle, da die Gewerkschaft bei der Nationalbank „hinausgeflogen“ sei. „Das ist eine unglaublich abstruse Argumentation“, so Knill. „Auf dieser Basis sind vernünftige und seriöse Verhandlungen schwer vorstellbar.“ Wimmer habe in einem anderen Interview gesagt, der Fachverband würde „schwindeln“. Dabei würde die Gewerkschaft „Fakten verdrehen“, gibt sich die Arbeitgeberseite ihrerseits angriffig. Knill an Katzian und Wimmer: „Opfern Sie nicht die gute sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit auf KV-Ebene auf dem Altar ihrer parteipolitischen Interessen.“