Schlüssel-Hack öffnet Tesla S in 1,6 Sekunden

Als weltweit wohl bekanntester Hersteller von Elektrofahrzeugen treibt Tesla auch das selbstständig fahrende Auto immer weiter voran. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen viel Geld in Sicherheitsvorkehrungen investiert, um seine Systeme vor Hackern und Angreifern zu schützen. Doch so sicher der Bordcomputer dadurch auch geworden ist, ein anderer, ebenfalls nicht ganz unwichtiger Bereich wurde offenbar vernachlässigt: der Autoschlüssel. Das fand kürzlich ein Team von Sicherheitsforschern der KU Leuven Universität in Belgien heraus: Mit handelsüblichem Equipment gelang es ihnen, das Model S des Herstellers innerhalb weniger Sekunden zu öffnen und damit wegzufahren.