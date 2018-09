Mädchen (2) und Eltern standen in Flammen

Am Sonntag wurde die Zweijährige, die auf 40 Prozent ihrer Haut Verbrennungen zweiten und dritten Grades davongetragen hat, zur weiteren Behandlungen in ein darauf spezialisiertes Zentrum in München verlegt. Auch die Eltern wurden in die bayerische Landeshauptstadt gebracht, nicht nur zur weiteren Therapie, sondern auch, um in der Nähe ihrer Tochter zu sein.