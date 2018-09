Betrunkener (17) stürzte beim Urinieren in Fluss

Drei Außerferner Teenager im Alter zwischen 15 und 17 Jahren waren am Samstag gegen 23.20 Uhr in Lechaschau zu Fuß von Reutte in Richtung Höfen unterwegs. Ein stark alkoholisierter 17-Jähriger musste plötzlich dringend auf die Toilette und ging Richtung Lechufer. Nachdem der Bursche in der Folge nicht mehr zu seinen Freunden zurückkehrte, setzten diese die Rettungskette in Gang.