Bei Tierangriffen hilft meist nur rasche Flucht

Wanderer werden auf Almen plötzlich von Kühen angegriffen, Wespenschwärme stechen zu, in Micheldorf wurde jüngst ein Pensionist von einem Widder attackiert. Was aber tun, wenn es zu solchen Tierangriffen kommt? Wie reagieren, wenn ein Wolf am Weg steht? Der aus Linz stammende Verhaltensforscher Universitätsprofessor Kurt Kotrschal hat da einige Tipps parat.