Exoskelett greift VW-Arbeitern unter die Arme

Ford testet seit dem vergangenen Jahr in zwei US-Werken ein ähnliches Produkt von Ekso Bionics Holdings. BMW hat in seinem US-Werk in Spartanburg eine Exoskelett-Weste von Levitate Technologies (Video unten) ausprobiert. Und bei der Volkswagen-Tochter Audi kommt der „Chairless Chair“ des Schweizer Start-ups Noonee zum Einsatz, mit dem die Arbeiter am Band sitzen statt stehen.