Ärger über AS Roma: „Zum Kotzen, diese Idioten“

Mit einem 2:2 (Gesamtscore: 4:2) gegen die AS Roma ist Bayer Leverkusen am Donnerstag ins Finale der Europa League eingezogen. In einem hitzigen Duell konnte die Alonso-Truppe dank später Treffer die irre Serie von 49 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage retten. Wie die Fans im Internet das Spiel kommentierten, sehen Sie im Video oben.