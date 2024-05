Exportlizenzen erloschen: Intel mit Umsatzwarnung

Die USA haben nach Angaben von Intel einige Exportlizenzen des US-Chipherstellers für Lieferungen an einen Kunden in China widerrufen. Dies werde sich auf den Umsatz des Konzerns im zweiten Quartal negativ auswirken, teilte Intel nun in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC mit. Den Namen des chinesischen Kunden nannte das Unternehmen nicht.