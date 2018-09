Stiller Sommer rührt bei Politiker-Bekanntheit um

Sympathie überwiegt bei Haberlander

Einzig ÖVP-Landesrätin Christine Haberlander tanzt mit plus 8 Prozent aus der Reihe. Und sie kann das - trotz der Kritik an den Nachmittagsgebühren in den Kindergärten, für die sie ressortmäßig zuständig ist - in einen sogar noch leicht größeren (+9%) Sympathiegewinn umsetzen.

Haberlander, die im Dezember zur Landeshauptmannstellvertreterin aufrücken wird, polarisiert auch nicht so sehr: 58 Prozent derer, die sie kennen, finden sie sympathisch, und 17 Prozent meinen das nicht. Wobei IMAS konkret nach „irgendwie sympathisch“ und „nicht besonders sympathisch“ fragt.