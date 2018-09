Wohnbau und Bus-Remise in Warteschleife

Der vorgeschriebene Kaufpreis steht noch zur Diskussion: Bürgermeister Harald Preuner will kein sündteures Wohnen und spricht von 3500 Euro/m2, womit der Bauträger nicht glücklich ist. Stadtrat Johann Padutsch erinnert an hohe Errichtungskosten und will bis zu 3950 Euro/m2 gehen. Vom Bauträger nur soviel: „Wir sind in konstruktiven Gesprächen.“