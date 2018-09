70.000 km um die Welt im Selfmade-Elektro-VW-Golf

Noch nie ist jemand in einem batteriebetriebenen Auto durch so viele Länder gereist. Den aktuellen Weltrekord „längste Strecke in einem Elektrofahrzeug“ von 22.000 Kilometern konnte er weit übertreffen. Den bislang zurückgelegten 70.000 wird er noch eine ganze Menge Kilometer hinzugefügt haben, wenn er Sydney erreicht hat. Nach Perth will Wakker die Nullarbor-Ebene an der Südküste Australiens nach Port Augusta durchqueren, um danach über Alice Springs in der Mitte des Kontinents, Townsville im Nordosten, Adelaide und Melbourne im Süden nach Sydney zu gelangen und dort die Reise zu beenden.