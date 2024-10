MG Cyberster: Das kostet der erste E-Roadster

Und so oder so bekommt man ein sehr cooles Auto mit charakteristischen Scherentüren, die von Carl Gotham und seinem MG Design-Team in London entworfen wurden, sowie einem vollelektrischen Stoffverdeck, das sich in 15 Sekunden bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h öffnen oder schließen lässt. Ein speziell entwickelter Windabweiser zwischen den Vordersitzen soll Windverwirbelungen minimieren.