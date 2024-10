Ferrari F80: Stärkster dank Kraft aus vier Herzen

Mit dem neuen Hypercar F80 will Ferrari an extrem leistungsstarke und in Kleinserie gebaute Modelle wie Enzo oder LaFerrari anknüpfen. Doch etwas ist anders: Die gut 4,80 Meter lange Flügeltür-Flunder mit bullig wirkender Front kombiniert einen Dreiliter-V6-Benziner hier mit drei von Ferrari selbst produzierten Elektromotoren.