Für mehr Sicherheit auf dem Motorrad

Für Motorradfahrer ist das Mitdenken von Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer ein absolutes Muss. Erfahrene Motorradfahrer ahnen heikle Situationen meist viel früher. Für Biker, die erst wenige Kilometer gesammelt haben, ist ein vorausschauender und defensiver Fahrstil die beste Unfallprävention. So können Fehler konfliktfrei ausgeglichen werden. Nobody is perfect - deswegen zählt das Mitdenken für andere zum 1x1 für Motorradfahrer.