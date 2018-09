Super scharf und smart: Die Highlights der IFA

Samsung Q900

In Größen von 65, 75 und 85 Zoll will Samsung demnächst die ersten 8K-Fernseher in den Handel bringen. Die Q900-Serie bietet die irrwitzige Auflösung von 7680 mal 4320 Pixeln und damit 16 Mal mehr Pixel als herkömmliche Full-HD-Fernseher.