Gespaltene Meinungen nach Rekord-Show in Paris

Knapp vier Stunden dauerte die außergewöhnliche Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag in Paris. Strömender Regen setzte den Sportlerinnen und Sportlern, die in einer Bootsparade auf der Seine zum Eiffelturm gebracht wurden, sowie den 320.000 Schaulustigen zu. Die Niederschläge ließen auf dem Trocadero eine große Leinwand und teilweise den Strom ausfallen.