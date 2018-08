LG zeigt weltweit ersten OLED-TV mit 8K-Auflösung

Der 8K-OLED hat eine Bildschirmdiagonale von 88 Zoll und löst mit 7680 x 4320, also mehr als 33 Millionen Pixeln auf. „Der erste 8K-OLED-Fernseher von LG ist aktuell die Spitze der technologischen Entwicklung und der nächste Evolutionsschritt in der Displaytechnologie“, erklärte Unternehmenschef Brian Kwon. OLEDs mit 4K-Auflösung hätten bei der Neugestaltung der TV-Industrie eine wichtige Rolle gespielt. „Wir gehen davon aus, dass 8K-OLED das Gleiche tun wird", so Kwon.