„Indego S+“: Smarter Rasenmäher gehorcht aufs Wort

„Alexa, mähe den Rasen!“: Als einer der ersten Hersteller bringt Bosch seinem Roboter-Mäher „Indego S+“ das Hören bei und koppelt ihn mit Amazons Sprachassistentin Alexa. So lässt sich das Gerät auf Zuruf starten, stoppen oder in der Basisstation parken. Zudem könnten Anwender Informationen zum Gerätestatus abfragen, teilte Bosch anlässlich der IFA in Berlin mit. Mittels Sprachsteuerung erfahren sie beispielsweise, wann der „Indego S+“ das letzte Mal gemäht hat oder wann der nächste Rasenschnitt geplant ist. Ab kommendem Februar soll er erhältlich sein. UVP: 1099 Euro.