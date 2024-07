Schotten dicht: So geht Sturm auf „Hattrick“ los!

Der Kremser SC war einmal wer im heimischen Fußball, doch das ist lange her. Anfang der 90er-Jahre war man in der Bundesliga vertreten, stürmte sogar Argentiniens Weltmeister Mario Kempes für die Niederösterreicher. Mit Tormann Riegler, Ambichl, Starkl und dem Steirer-Duo Sittsam und Schütz haben die Kremser fünf Ex-Bundesligaspieler in den Reihen. „Sie haben Qualität, wir müssen eine gute Einstellung an den Tag legen. Wir wollen eine stabile Leistung abliefern“, hat Hierländer keinen Bock auf einen Aufstieg mit Hängen und Würgen.