Sprachassistenten: Tech-Riesen ringen um Vormacht

Alexa? Ok Google? Siri? Hey Cortana? Hi Bixby? - So werden die weltweit bekanntesten Sprachassistenten zum Leben erweckt. Entsprechend aktiviert und vernetzt, geben sie auf Zuruf Auskunft über das Wetter, spielen Musik ab, schalten Lampen ein und aus oder kaufen ein. Sprachbefehle gelten in der Unterhaltungsbranche als das neue Non-Plus-Ultra. Entsprechend viel Geld stecken die größten Technologiekonzerne Amazon, Google, Apple, Microsoft sowie Samsung in das Ringen um die Vorherrschaft in dem Wachstumsmarkt. Bisher macht der weltgrößte Online-Händler Amazon das Rennen.