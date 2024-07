Verwirrung um Bayerns Angebot für Wunschspieler

Diese Ablösesumme will Leverkusen

40 Millionen Euro – so hoch soll die Forderung der Leverkusener sein. Davon will man offenbar nicht abweichen. Tah war in der vergangenen Saison einer der Bayer-Erfolgsgaranten, auch bei der Heim-EM zählte er zum Stammpersonal von Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann.