Angeblicher Käufer attackiert Mutter mit Messer

Doch den Kaufinteressenten in ihre Wohnung zu lassen, sollte für die Frau eine lebensbedrohliche Entscheidung werden. Es kam zu einem Streit, bei dem der Mann plötzlich ein Messer zückte und die 41-jährige Verkäuferin attackierte. Er dürfte kein Interesse an dem Kinderbett gehabt haben, sondern hatte die Frau als Ziel für einen Raubüberfall ausgewählt, so die Ermittler. Der deutsche Täter zog sich bei der Auseinandersetzung auch selbst Schnittverletzungen an den Händen zu.