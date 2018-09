Killerroboter: Keine Einigung zu Umgang in Sicht

„Völlig neue Dimension der Kriegsführung“

Gegner wie die Kampagne „Stoppt Killerroboter“ sehen in den tödlichen autonomen Waffen dagegen eine völlig neue Dimension der Kriegsführung - und weil sie nicht explizit in alten Verträgen erwähnt sind, so die Befürchtung, könnten Akteure mit Spitzfindigkeiten in der Auslegung alter Vertragstexte für diese Waffen einen rechtsfreien Raum schaffen.