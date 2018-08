Drei Feuerwehreinsätze hielten die Helfer auf Trab

Wenig Zeit zur Erholung hatten in den vergangenen Tagen die Feuerwehrkameraden aus Bruck an der Glocknerstraße. Bereits am Mittwochabend hatte eine Autolenkerin (21) auf der vierspurigen Umfahrung von Bruck die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Wagen prallte gegen die Leitschiene, überschlug sich und krachte noch gegen eine Lärmschutzwand. Die verletzte Lenkerin wurde ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Gemeinsam mit den Kameraden aus Zell bargen die Feuerwehrmänner aus Bruck das Wrack und kümmerten sich um die Aufräumarbeiten.