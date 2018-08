Apple enthüllt neue iPhones am 12. September

Es ist amtlich: Apple lädt am 12. September zu einem Event in seinem Hauptquartier im kalifornischen Cupertino. Dass an diesem Tag und somit rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft die neuen iPhones vorgestellt werden, gilt als sicher - auch wenn Apple selbst in seiner am Donnerstag verschickten Einladung traditionell nicht verriet, was zu erwarten ist.