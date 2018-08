„Burka-Phantom“ nach Bankraub in Wien gefasst

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei nun dieses Foto und bat die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Zudem wurde eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgelobt. Noch im Laufe des Tages gingen bei der Polizei zahlreiche Hinweise zur Identität des Gesuchten ein. In den späten Abendstunden konnte er an seiner Wohnadresse festgenommen werden.