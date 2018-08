2000-Euro-Belohnung: Polizei jagt „Burka-Phantom“

Der Räuber hatte am 16. Juni ein Geldinstitut in der Simmeringer Hauptstraße betreten und einen Zettel auf das Kassapult gelegt, mit dem er Geld forderte. Mit mehreren Tausend Euro ergriff der Unbekannte danach zu Fuß die Flucht und rannte in die Zippererstraße. Ein Zeuge folgte dem Mann in den Innenhof einer Wohnhausanlage und fotografierte ihn ohne die Maskierung.