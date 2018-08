Hunderttausende Venezolaner sind bereits vor dem Elend und der Unterdrückung in ihrer Heimat geflohen. Experten sprechen von der wohl größten Flüchtlingskrise in der Geschichte Lateinamerikas. Mindestens 1,6 Millionen Menschen haben nach Angaben der Vereinten Nationen das Land verlassen. Präsident Nicolas Maduro sieht hinter der Massenflucht aber eine „Manipulation“ durch die konservative Opposition und ruft seine geflüchteten Landsleute auf, wieder heimzukehren. „Hört auf, im Ausland Toiletten zu putzen, und kommt nach Hause!“, sagte der sozialistische Staatschef in einer im Fernsehen und Radio übertragenen Rede am Mittwoch.