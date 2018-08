Ehepaar startet gemeinsam in eine Polizeikarriere

„Wir haben beide schon immer vom Polizeiberuf geträumt - jetzt war es Zeit für Veränderungen, und wir machen nun gemeinsam die Ausbildung.“ So drückt denn jetzt das Ehepaar Daniela und Dominik Kirchberger aus Asten gemeinsam die Schulbank in der Linzer Sicherheitsakademie. Allerdings in getrennten Klassen.